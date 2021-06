Pardiralli kogus vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks üle 347 000 euro

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama. Kokku astus juba kaheksandal Pardirallil esikoha nimel heitlusse 15 247 parti.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm lausus, et viiruse laialdase leviku tõttu ei olnud mõeldav suure traditsioonilise perepeo korraldamine Kadriorus. Samuti pelgasime, kas raskest talvest kurnatud inimesed leiavad endast jõudu ja võimalusi toetada vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid.

«Samas teadsime, et aasta on olnud väga keeruline ka meie väikestele vapratele kangelastele, kel käsil raske võitlus homse nimel. Otsustasime, et Pardiralli toimub kindlasti ja korraldame seda sarnases formaadis eelmise aastaga, mil meile tuli appi ETV,» ütles Semm.