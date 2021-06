Mupo on hädas valesti parkivate rannakülastajatega

Mupo teatel on teiseks suureks probleemiks alkoholi tarbimine rannas, mistõttu tuleb rannavalvel pidevalt väljakutseid korrakaitsjatele teha. «Samuti on tekkinud probleeme väikeste lastega, kelle vanemad on alkoholijoobes ega märka, et laps on omapäi jalutama läinud ning randa ära eksinud,» nenditakse.