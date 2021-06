Saadikud esitasid Euroopa Komisjonile Soome piirangute kohta arupärimise

Saadikud rõhutavad, et kuigi ELi sisepiiridel on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine Schengeni piirieeskirja kohaselt võimalik, kui meetmed on proportsionaalsed ja ajaliselt piiratud, siis peavad need piirangud olema viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed. «Soome kehtestatud piirangud seda juba ammu enam ei ole. Seega rikub Soome Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtet, mille tulemusel on otseselt kannatanud ning kannatavad paljud inimesed,» seisab arupärimises.