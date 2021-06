Sajandi lilleleid – Saaremaalt leiti 120 aastat kadunud kaunitar

«Selle liigi leidmine on olnud unistus ilmselt kõigile Eesti botaanikutele,» hõiskasid MTÜ Käoraamat liikmed Rainar Kurbel ja Toomas Hirse, kes koos leeder-sõrmkäpa kasvukoha avastasid. «See on ikooniline liik, eriti Saaremaa, aga tegelikult terve Eesti jaoks,» ütles Rainar Kurbel. «Oleme sõitnud Saaremaad mööda ikka priskelt kilomeetreid, aga kui sa käid ja käid aastaid ja ei leia, siis... No öeldakse, et lootus sureb viimasena!»

Taimepopulatsioon on leidjate hinnangul tugev. «Kuna nad on üsna ära õitsenud, on loenduse tulemus üsna ebapädev, aga üle saja kasvab neid seal kõvasti,» märkis Kurbel. «Piltidelt võib jääda mulje, et leeder-sõrmkäpp ongi selline ilmetu kuivik, aga taimed on selleks aastaks juba ära õitsenud ja hakkavad viljuma. Tegemist on muidu superilusa taimega, mis varakevadel Gotlandi ja Ahvenamaa niite kaunistab.»