Uuring: Eesti inimeste toetus lesbide ja geide õigustele on kasvanud

64 protsenti Eesti inimestest toetab kooseluseadust, mis on 15 protsenti enam kui kaks aastat tagasi. Kooseluseaduse pooldajate arv tõusnud nii eesti- kui muukeelse elanikkonna hulgas, näitab kevadel läbi viidud Turu-uuringute AS-i avaliku arvamuse küsitlus.

«Suhtumine LGBT-inimestesse ja nende õiguste tagamise vajalikkusesse on viimase kümnendi jooksul oluliselt paranenud ning suurim muutus on toimunud just viimase kahe aastaga,» ütles Turu-uuringute AS-i uuringujuht Liis Grünberg.

Esmakordselt on homoseksuaalsust vastuvõetavaks pidajaid oluliselt enam kui neid, kes seda ei aktsepteeri. Küsitlus näitab, et homoseksuaalsust peab pigem või täiesti vastuvõetavaks 53 protsenti Eesti üle 14-aastasest elanikkonnast. 2019. aasta uuringus oli homoseksuaalsus vastuvõetav 41 protsendile vastanutest.

71 protsenti Eesti inimestest leiab, et LGBT-inimesed peaksid olema seadusega kaitstud diskrimineerimise eest lisaks töövaldkonnale ka hariduses, tervishoius ja kaupade ja teenuste kättesaadavuse osas.

Viimasel kahel aastal on märkimisväärselt kasvanud ka Eesti elanike toetus kooseluseadusele. Kui 2019. aastal pooldas seda 49 protsenti vastanuist, siis värske uuring näitab, et 64 protsenti Eesti inimestest toetab kooseluseadust. Enam kui pooled vastanuist leiavad, et kooseluseaduse vastuvõtmine oli oluline samm inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamisel Eestis.

Inimõiguste keskus on LGBT-teemalisi avaliku arvamuse uuringuid avaldanud 2012. aastast. Küsitlusi viib iga kahe aasta tagant läbi Turu-uuringute AS ja 2021. aasta uuring on järjekorras viies Eesti LGBT-õigusi puudutav aruanne.