Riigikohtu esimees toetab riigikohtuniku kandidaadina Heili Seppa

Villu Kõve märkis, et Heili Sepal on mitmekülgne töökogemus kohtuniku ja prokurörina, aga ka õigusloome valdkonnas. «Tal on õigusteemadel kindlad seisukohad ja tugev teoreetiline taust, seda eriti menetlusõiguse küsimustes. Tänu sellele võiks ta rikastada riigikohtu arutelusid ka põhiseaduslikkuse järelevalve ja üldkogu teemadel,» kirjeldas Kõve.