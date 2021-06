Euroopa Komisjon nõuab Eestilt kaitsealuse metsa hävitamise lõpetamist

«Rikkumismenetluse algatamine näitab selgelt, et keskkonnaministeeriumi metsandusvaldkonna juhid ei ole olnud meie Natura 2000 kaitsealade vardjana oma ülesannete kõrgusel ning peavad oma tegevust oluliselt parandama,» ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo. «Eestimaa Looduse Fond palub seoses nende arengutega keskkonnaametit, et peatataks kõik raieteatiste menetlused Natura 2000 võrgustiku aladel. Raiete lubamine rikkumismenetluse ajal oleks pahatahtlik loodusväärtuste suhtes.»

Perioodil 2001–2019 on Eestis hävinud 15 000 hektari jagu Natura 2000 võrgustikku kuuluvat metsa. 80% kaitsealusest metsast on kadunud just viimase viie aastaga. Need arvud tõi välja rahvusvaheline ja sõltumatu uurivate ajakirjanike konsortsium pool aastat tagasi oma analüüsis.