Märt Volmer: viisakast palumisest pole kasu, aeg on taktikat muuta

Tellijale

​Millised on viimased arengud? Surve nii kodu- kui välismaalt on Soome valitsusele sedavõrd suur, et lihtsalt tuleb Eesti-Soome rändeprobleemiga tegeleda?

Jah. Lisaks survele on ka olukord palju muutunud. Eesti nakatumisnäitaja läks täna alla saja. Soome valitsusel jääb loogilisi põhjendusi piiranguid veel hoida järjest vähemaks. Ühelt poolt siis meiepoolne surve ja teiselt poolt ka nende enda inimesed – ametiühingud ja turismitööstus on mures. Muidugi ka laevad ja sadamad, sest see viimane otsus jättis nemad täitsa kuivale. Kõik see kokku peaks looma taustsüsteemi, kus Soome valitsusel oleks mõistlik hakata neid piiranguid vähendama.

Soome valitsus valmistab ette võimalikku piirangute leevendamist. Kristallkuuli meil ei ole, et seda ennustada, aga mida ütleb kõhutunne?