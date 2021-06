Päästeliit kutsub hoolivaid inimesi liituma Virtuaalkomandoga

«Me ei keskendu kõikide inimeste teavitamisele. Kaasame neid, kes päriselt tahavad märgata ja teada, kuidas muuta oma kogukond turvaliseks elukeskkonnaks. Otsime kogukonna kangelasi,» ütles Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas. «Meie visioon on lihtne. Tahame, et Eesti oleks maailma kõige turvalisem elukeskkond. Seda saab ellu viia vaid üheskoos. Eesmärk on kaasata ja koolitada võimalikult palju Eesti inimesi, et muuta keskkond, kus me elame, turvaliseks.»