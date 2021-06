Helmele esitati süüdistus selles, et 2019. aasta lõpus ahvatles ta erinevatel kuupäevadel ja kellaaegadel seksuaalselt internetikeskkonna suhtlusportaalis privaatsõnumite vahendusel kasutajanime «m41tln» alt 12-aastast last, kes esines kasutajanime «Marleen12» all.