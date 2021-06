Uueveski maastikukaitseala võeti kaitse alt välja

«Kaitseala riikliku kaitse alt välja arvamise ettepaneku tegemise ajendiks on tõsiasi, et juba 1992. või 1993. aastal taheti ala kaitsest loobuda. Tegemist on sisuliselt registri andmete korrastamisega,» vahendas keskkonnaministeerium.

«Enne kaitse alt välja arvamise ettepaneku tegemist hindas keskkonnaamet ala kaitse all hoidmise ja kaitsekorra uuendamise vajalikkust ja jõudis järeldusele, et ala kaitsmise jätkamine pole otstarbekas. Enne otsuse langetamist analüüsiti esmalt seda, kas loodusobjektil on jätkuvalt olemas kaitse alla võtmise eeldused, ja seejärel, kas kaitse jätkamine kaitstava loodusobjektina on nende eelduste säilitamiseks vajalik.»