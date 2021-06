Tallinnas asendatakse torupiirded uute ja ohutumatega

Transpordiameti asejuhataja Talvo Rüütelmaa möönis, et linna eesmärk on kõik ohtlikud torupiirded eemaldada. «Praegused ebaturvalised piirded on komplekteeritud erinevatest elementidest ja neid on alates nõukogude aja lõpust paigaldatud. Viimasel ajal on juhtunud õnnetusi, mis on näidanud, et need võivad olla ohtlikud. Õnneks keegi pole veel niimoodi viga saanud, aga need õnnetused on olnud väga konkreetseks ja selgeks signaaliks, et torupiirded tuleb välja vahetada,» rääkis Rüütelmaa.