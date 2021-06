Ehasoo sõnul aitab olukorra süvenemisele kaasa asjaolu, et venekeelne elanikkond on linnas endas piirkondlikult jagunenud teatud linnaosade vahel.

Tallinna haridusamet haldab 58 kooli, millest 22 on vähemalt osaliselt vene õppekeelega koolid. Haridusameti pikaaegne juht Andres Pajula rõhutas Postimehele, et just mitmekesisus ja autonoomsus on linna koolivõrgu tugevus.