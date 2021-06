Tartus mälestatakse juuniküüditamise ohvreid

«80 aasta tagune kuritöö puudutas valusalt kogu Eesti rahvast. Me mälestame leinapäeval juuniküüditamise ohvreid ja mõtleme meie võimalustele elada oma elusid nii, et sellised kuritööd ei korduks,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Samal õhtul kell 18 linastub Tartu Ekraani kinos režissöör Riho Västriku uus lühidokumentaal Patarei merekindluse ajaloost. Eesti Mälu Instituudi tellimusel valminud eksperimentaalne dokfilm «Patarei» viib vaataja ajarännakule Patarei merekindlusse. 20. sajandil oli hoone kasutusel vanglana, kus totalitaarsed režiimid vangistasid tuhandeid süütuid inimesi. Filmi idee põhineb fantaasiamängul «Kui need seinad räägiksid». Jutustajaks on fiktsionaalne kinnipeetu, kes on justkui unustatud terveks sajandiks Patareisse. Jutustaja tekst põhineb erinevate reaalsete inimeste kaasustel. Filmiõhtul näidatakse ka Imbi Paju filmi «Tõrjutud mälestus». Kohaletulnutega vestlevad filmi režissöör Riho Västrik ja režissöör Imbi Paju. Vestlust juhib Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Martin Andreller.