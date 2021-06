Regionaalhaigla kuulutab välja konkursi juhatuse esimehe ametikohale

Regionaalhaigla juhatuse esimees on haigla eestvedaja, kes tagab haigla toimepidevuse, inimeste, tööprotsesside ja koostöövõrgustike juhtimise ning räägib kaasa tervishoiupoliitikas. Sobival kandidaadil on vähemalt viieaastane tipptasemel juhtimiskogemus ja laitmatu taust, magistri tasemel kõrgharidus ning väga hea majanduslik, õigusalane ja tehnoloogiline kirjaoskus.

«Regionaalhaigla juhatuse esimees valitakse haigla põhikirja kohaselt avalikul konkursil,» ütles regionaalhaigla nõukogu esimees Georg Männik. Männiku sõnul tunnustab nõukogu senise juhatuse esimehe tööd ja saavutatud tulemusi elanikkonna tervisele väga keerulisel ajal. Tal on hea meel tõdeda, et Peedu on koos kolleegide ja haigla meeskonnaga viinud ellu olulisi tegevuskavasid ning algatanud sisulisi arenguprojekte. Samas on alati hea avada võimalus vaadata haigla visiooni ja edasisi tegevust värske pilguga. «Ootame konkursil aktiivset osalust, sest Eesti tervishoiu teerajajana on regionaalhaigla atraktiivne organisatsioon, mis pakub palju eneseteostuse võimalusi nii juhile kui ka kogu kollektiivile,» lisas Männik.