Pressinõukogu: MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava

MK-Estonia vastas, et restoranis Talleke&Pullike toimunud tulekahju kajastava uudise juures hakkasid lugejad väljendama arvamust, et tulekahju võis olla korraldatud pahatahtlikult, kindlustushüvitise saamise eesmärgil. Leht selgitas, et artikkel lükkab tuginedes spetsialistidele need oletused ümber.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on kindlustuspettuses süüdistamine nii tõsine, et kaebajalt oleks pidanud kommentaari küsima. Kuigi artikkel on üldisemalt tulekahjude ja kindlustuspettuste seostest, siis ajendiks oli restoranis Talleke&Pullike juhtunu ja lisaks on ka artikli juures olev foto antud restoranist.