Sel nädalal läheb reservi umbes 2800 ajateenijat

Staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin lausus sõduritele, et Eesti kaitsevägi on reservarmee, see tähendab, et tegelik teenistus alles algab. «Olles reservväelane ei tohi te unustada, Eesti on täpselt nii tugev kui on tema inimesed, meie inimesed, teie siin,» lisas ta.