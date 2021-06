RAB: rahapesuks kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi

Uue mõistena kerkis eelmisel aastal rahapesu andmebüroo töös esile VIBAN-pangakonto, mis on tehniline konto makseteenuse pakkujale. Krediidiasutuse vaates ei ole VIBAN-konto eraldiseisev konto, mis tähendab, et pangal ei ole ülevaadet VIBAN-konto tehingute detailide kohta, vaid seda infot peab eraldi küsima oma makseteenuse pakkujast kliendilt. «VIBAN-kontode tehingute info kättesaadavuses on õnneks toimunud kiiresti pööre ja saavutati toimiv koostöö Eesti pankade ja piiriüleste makseteenuse pakkujate vahel,» ütles Lundava.

Eelmisel aastal suurenes märkimisväärselt välispäringute arv, mis puudutasid rahapesu andmebüroo tegevusloaga Eesti ettevõtteid. Paljudel juhtudel on sellised ettevõtted tegevusloa juba kaotanud või on tühistamismenetlus pooleli. Üldjuhul on selliste Eestis registreeritud ettevõtete seos Eestiga minimaalne: need ei tegutse Eestis, neil ei ole Eestis arvelduskontot ja ka isikud ettevõtte taga on välisriigi kodanikud, kes Eestis ei resideeru.