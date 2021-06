Kaja Kallas saatis Sanna Marinile reisipiiranguid kritiseeriva avaliku kirja

«Juba neli ja pool kuud on tuhandetes Eesti kodudes lapsed igatsenud oma isa ja ema ning lootnud, et nad tulevad nädalavahetuseks koju. Kurb, et nädalast nädalasse on ootamine ­olnud asjata ja igatsusel pole lõppu. Hea Sanna, selline olukord ei tohiks olla reaalne 2000ndate Euroopa Liidus. Neli ja pool kuud on väikese lapse elus võrdväärne igavikuga,» kirjutas Kallas. Peaminister loodab, et Eesti ja Soome jõuaksid koos lahenduseni, mis lubaks Soomes töötavatel eestlastel taas kodumaa ja töökoha vahel reisida.