EKRE kinnitas Tartu linnapeakandidaadiks Loone Otsa

Ots on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoloogia, kaitsnud haridusfilosoofia doktorikraadi ja õpetanud eesti kirjandust ning kultuurilugu TÜ Balti õpingute keskuses. Ta on olnud lastekaitse liidu president aastatel 2012–2018 ja Eesti säästva arengu komisjoni liige ning asepresident.

Ots juhib eesti keele koolituste, tõlke- ja toimetamistööga seotud ettevõtet. Ta on avaldanud mitmeid proosa- ja aimeteoseid, kirjutanud 45 näidendit, stsenaariume ja libretosid. Ots kuulub Eesti kirjanike liitu ja Eesti teatriliitu ning on Jaan Tõnissoni seltsi üks asutajaliikmeid. Ta on abielus ja kahe tütre ema.

«Võideldes eesti keele, rahvuslikkuse ja alusväärtuste eest Tartus, muudame elu paremaks terves Eestis,» ütles Ots. «Tartu vajab muutusi. Tartu ülikool on hakanud kaotama oma kõrget mainet eesti rahvusluse kandjana. Samas on Tartus hooletusse jäetud linnaosi, mida ähvardab oht getostuda. Annelinnas elab pea kolmandik Tartu inimesi, kuid seni on see olnud pigem magala kui täisväärtuslik, oma kultuuri- ja vabaajaasutustega linnaosa. Annelinn tuleb tihedamini siduda teiste linnaosadega. Selleks peab korraldama ümber ühistranspordi, et see vastaks paremini linnaelanike vajadustele. Muuhulgas tuleb lisada ekspressliinid.»

Ots tahab võidelda selle eest, et Tartus langeks lasteaia kohatasu, mis on Eesti kõrgemaid, ning suurendada omastehooldajate toetusi ja nendele suunatud teenuseid. Samuti leiab Ots, et tuleks soodustada haritlaste jäämist ja tulekut Tartusse.