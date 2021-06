Tallinn ostab riigi toel 15 elektribussi, et neid testida

Tellijale

«Need bussid ei ole veel sellised, et me saaksime hakata praegu üle minema elektribussidele. Aga me ostame need praegu pilootprojektina KIKi toel ja tänu sellele saame katsetada neid 12 kuud järjest, mitte ainult kuu aja jooksul nagu tootjate poolt testimiseks antud bussidega. Niimoodi õpime seda tehnikat paremini tundma,» rääkis TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš.

Ta lisas, et ükski firma ei anna oma toodangut kogu aastaks katsetamiseks.

«Sellepärast me ostamegi ainult 15 bussi ja hangime ka laadimissüsteeme, nii kiirlaadimissüsteeme kui ka aeglasi laadijaid. Proovime mõlemaid, et vaadata, mida millises olukorras kasutada saab. Me tahame teada, kuidas suudab buss salongi soojaks kütta, kuidas jahutada, kuidas bussi aku vastu peab, kui mugav on bussi kasutada eri aastaaegadel,» loetles Boroditš.