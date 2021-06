VIDEOLUGU ⟩ Trimmerdaja presidendiametist: minu meelest võib panna sinna ka lamba

«Presidendikoht on täiesti mõttetu. Olgu ainult peaminister,» ütleb anonüümseks jääda soovinud trimmerdaja meile Raplamaal maantee ääres. Presidendiamet peaks olema ideepoolest Eesti ühiskonnas kõige prestiižsem amet, kuid mõne inimese jaoks on läinud teisiti. Miks küll nii?

Kui eelmiste valimiste aegu ütles Siim Kallas juba aprillis kindla jah-sõna, siis sel korral pelgavad potentsiaalselt presidendiks sobivad inimesed selge sõnaga välja öelda «Jah, mina kandideerin!». Näiteks on praegune president Kersti Kaljulaid öelnud, et «mina oma riigile kunagi «ei» ei ütle». Jüri Ratas aga «selle Jüri Ratase jutuga võiks nüüd ära lõpetada». Vaid Henn Põlluaas on selge sõnaga öelnud, et kandideerib presidendiks.

Läksin värske suvereporterina videospetsialist Andres Haabu ja ajakirjanik Sander Punamäega kaasa Raplamaa ringsõidule, et tavaliste inimestega presidendivalimistest rääkida. Ja kes teab, ehk õnnestub Põlluaasale ka vastaskandidaat leida. Tekiks vähemalt mingigi debatt.

Monarhia igatsus

Tõtt-öelda ei osanud ma sellest väljasõidust midagi oodata. Alguses tundus naljakas, et otsinguteks on planeeritud üle 8 tunni - kuidas on võimalik otsida nii kaua inimest, kui tegu on prestiižse ametiga, pakkumisel on elukoht Kadrioru lossis ning ligi 6661 euro suurune palk?

Veidi enne Kohilat peatusime bensiinijaamas, et leida sealt enda esimene presidendikandidaat. Ühele arvamusele jõudsid pea kõik intervjueeritavad: presidenti peaks valima rahvas. Kuigi valitakse presidenti neile, siis nemad tunnevad, et sõnaõigust selles asjas lihtsalt ei ole.

Helitehnik Ville ei kavatsenud presidendiametit isegi kaaluda, vaid teadis kohe küsida kuningapositsiooni. Asi olevat selles, et presidendina tuleks tal liiga palju järeleandmisi teha. «Täielikku võimu oleks mulle vaja, siis saaksin hakkama,» ütleb tumedate päikeseprillide taha peituv Ville ja lükkab pangakaardi tankla makseautomaati.

Lõõskava päikese tõttu põhja keeratud konditsioneeri müra saatel sõidame alevikku sisse. Ilmselt oli tegu juhusega, kuid alevi oluliseima poe ees olnud inimesed olid kõik ühel nõul: presidenti peaks valima rahvas. Sellise korralduse puhul oleksid ka nemad kandideerimisest ehk rohkem huvitatud.

Mõni polnud siiski keskeast ja valimissüsteemist hoolimata presidendiks saamise unistust nurka visanud. Näiteks pidas üks vorstimüüja end presidendiametiks liiga nooreks. «Kogemust on vähe.» Kuid tuleviku poole vaatas mees optimistlikult: «Kõike võib juhtuda!»

Kõrvalejäetus

Inimestega rääkides mõistsin, et nad tunnevad ennast kõrvale jäetuna. See selgitab, miks Kodila elanike peamine sõnum oli, et president peaks märkama maaelanikke. Kuid poliitikahuvi pole inimestel kuhugi iseenesest kadunud. Näiteks ütles parasjagu aiatööde kallal askeldav Enn, et kuulab internetist tihti ka riigkogu infotunde.

Presidendivalimistel hoiab ta pöialt Henn Põlluaasale. Samas arvas ta, et president ei tohiks olla ühegi erakonnaga otseselt seotud. Kõige olulisemaks pidas Enn, et riigipea suunaks oma fookuse linnast välja, maale.