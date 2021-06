Tapal kadunud eakas vanahärra leiti abitus seisus loomaaedikust

Pühapäeva õhtul sai politsei teate, et Tapa vallas on hooldekodu territooriumilt teadmata suunas lahkunud 74-aastane vanahärra. «Teadmises, et piirkond on härrale täiesti võõras ning tal on tõsiseid mäluprobleeme, oli risk kõrge, et omal käel ta hakkama ei saa ning võib üksipäini seigeldes eluohtlikku olukorda sattuda,» kirjeldas Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi.