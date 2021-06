Soome minnes ei pea enam paljud inimesed koroonatesti tegema

Soome terviseameti juhtnöörides nenditi, et riskiriigist (kahe nädala nakatumisnäitaja üle 25 - toim) saabudes ei pea koroonatesti tegema juhul kui Covid-19 on läbi põetud vähem kui kuus kuud tagasi või on olemas tõend vaktsiinikuuri läbimisest ning teisest vaktsiinisüstist on möödas vähemalt kaks nädalat.