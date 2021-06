Grupp noori seisis mahuka narkokuriteo pärast kohtu ees

Prokuratuuri süüdistuse järgi on kuritegeliku ühenduse kokkupanemises keskne roll kahel Gruusia kodanikul, Davit Mantskaval ja Peter Perkinil, kes väidetavalt grupeeringu üles ehitasid, värvates selleks Eestist noori inimesi, kes Euroopast kohvritega narkootikumid Eestisse tooks ja siin maha müüks. Neist enamik oli varatäiskasvanud, valdavalt korralikest perekondadest, kõrgharitud või tudengid. Ühel juhul süüdistab prokuratuur ka Küllike Nammi advokaadibüroo vandeadvokaadi abi Kristjan Tuult, kellele pannakse süüks oma kaitsealuse Peter Perkini aitamist. Nimelt olevat Perkin soovinud vahi all olles narkoäriga jätkata ning süüdistuse järgi edastas Tuul selleks Perkinilt saadud vastavad juhised. Teiste seas on süüdistatavate hulgas tõsieluseriaalist «Rannamaja» tuntud Oskar Süvari ning mõrvatud turismiärimehe Mait Metsamaa poeg Mathias-Mait Metsamaa.