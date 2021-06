TAKSi seadusemuudatus suundub kooskõlastusringile

HTMi asekantsler Indrek Reimandi sõnul tuleb teadus- ja arendustegevuse korraldamine terviklikult üle vaadata, et see oleks paremini seotud riigi strateegiliste valikute ja erinevate valdkondade vajadustega. «Eestil seisab ees palju proovikivisid, olgu see siis tööstuse digitaliseerimine, rahvastiku vananemisest tulenev surve tervishoiuteenustele või keskkonda säästvate tehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt,» ütles Reimand. «Nende lahendamine ilma teadus- ja arendustegevuse olulise panuseta ei ole mõeldav ja uus seadus peab looma selleks soodsa keskkonna.»

TAKS

Praegune TAKS on vastu võetud 1997. aastal. Enam kui kahekümne aasta jooksul on muutunud ootused teadus- ja arendustegevuse korraldusele, muutunud on teadus- ja arendusasutuste ring ning ootused nende tegevusele. TAKSi on muudetud üle 20 korra. Paljude muudatuste tulemusel on seaduse fookus hajunud ja seadus vajab tervikuna korrastamist.

TAKSi viimane kehtiv versioon jõustus 1.septembril 2019. Tehtud muudatused olid seotud peamiselt kõrgharidusseadustiku kaasajastamisega ning kõiki peatükke muutmiseks ei avatud. Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise protsessis tõstatasid kaasatud asutused siiski mitmeid küsimusi ja probleeme, mida käesoleva muudatusprotsessi käigus on võimalik adresseerida.

Seaduse muutmise eesmärgiks on korrastada seadus tervikuna ning viia see kooskõlla muutunud ootustega teadus- ja arendustegevusele, samuti sätestada selgemalt teadus- ja arendussüsteemi osapooled, nende rollid ja vastutus. Üheks suureks teemaks on finantseerimise põhimõtete täpsustamine eesmärgiga võimaldada senisest rohkem tulemusjuhtimist ja suunatust.



Allikas: HTM