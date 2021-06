EKRE kavatseb venitamistaktikaga olenemata ABISi vastuvõtmisest jätkata

EKRE fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa sõnul sõitis koalitsioon muudatus- ja kompromissiettepanekutest kui teerulliga üle ja nüüd plaanib fraktsioon venitamistaktikas jätkata. «Me näitame obstruktsiooniga, et need suundumused on meile täiesti vastuvõetamatud,» rääkis Põlluaas.