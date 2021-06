Reinsalu: valitsus kavatseb autoomanike elu Eestis põrguks teha

Reinsalu kirjutas ka ummikumaksudest, mis tähendavad tema sõnul seda, et kui inimesed sõidavad autoga linnakeskusesse, peavad nad sisenemiseks ostma pileti. Ka tulevad tema sõnul uued kütusemaksud ehk aktsiiside reformimine kliimapoliitika põhiselt, mis Reinsalu teatel on tegelikult bensiini ja diisli täiendav maksustamine.

«Eesmärk on läbinähtav: survestada inimesi auto kasutamisest loobuma viisil, et selle omamine majanduslikult käiks üle jõu,» arvas Reinsalu ja lisas, et Eesti asutustihedust arvestades on kava eluvõõras ning inimvaenulik. «Tulemuseks on maapiirkondades elu suretamine ja inimeste liikumisvõimaluste ahendamine.»