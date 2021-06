Lasnamäe jaanituli jääb sel aastal ära

«Kuigi üleriigilised piirangud inimeste kogunemisele leevenesid, leppisid Harjumaa omavalitsused terviseameti soovitusel kokku, et sel aastal jaanituled paraku jäävad ära. Selleks, et COVID-19 nakatumise näitajad ei läheks kiiresti üles ja saaksime jätkuvalt suve nautida, peame tänavu loobuma lasnamäelaste armastatud traditsioonilise jaanitule korraldamisest. See ei sega aga linlastel jaanipäeva tähistada oma lähedaste-tuttavate seltsis iseseisvalt. Panen südamele, et lõkke tegemisel peab järgima kõiki ohutusabinõusid ning kindlasti tuleb enda järel prügi ära koristada,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.