Kallas: eestkeelsele haridusele üleminek on pikk protsess

Kallas ütles kolmapäeval riigikogu liikmete küsimustele vastates, et koalitsioonilepingus on kirjas , et võimuliidu erakonnad koostavad eestikeelse hariduse tegevuskava ning valitsus tuleb sellega välja novembris.

Kallas nentis, et eestikeelsele haridusele üleminek on pikk protsess ning see ei saa juhtuma ametisoleva valitsuse ametiajal. Valitsus suurendab võimalusi õppida eesti keelt ning teeb ettevalmistusi selleks, et lasteaiad muutuksid eestikeelseks.