Kohus mõistis Narvas kaht kauplust röövinud mehe vangi

Viru ringkonnaprokurör Priit Heinsoo sõnul on antud kriminaalmenetlus hea näide sellest, kuidas kannatute ja linnakodanike kiire ning otsustav tegevus aitas kurjategija kiiresti tabada. Ka tunnustab Heinsoo kauplusi, kes on panustanud turvaseadmetesse, mille salvestised olid antud asjaks heaks tõendiks.

«Tänu salvestistele ja menetlejate tublile tööle tõendite kogumisel oli võimalik jõuda kohtulahendini vähem kui kahe kuuga. Kohus mõistis mehele karistuseks nelja aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse, mida lühimenetluse sätteid kohaldades vähendati kolmandiku võrra, seega tuleb mehel trellide taga veeta kaks aastat ja kümme kuud. Prokuratuuri hinnangul on see varem kriminaalkorras karistamata meele piisavalt mõjus, et ta mõistaks oma teo raskust ning tulevikus minna edasi õiguskuulekalt,» ütles Heinsoo.