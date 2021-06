Kõrvalnähtude korral ei pea enam süsteemi vastu võitlema

Erinevalt läinud nädala alguse seisust on süsteemi tekkinud mingil määral paindlikkust – arsti otsusel on kombineerimine nüüd lubatud. Selle tõi eile pressikonverentsil välja ka terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

«Minu sõnum on kõigile: inimesed, ärge jätke vaktsineerimist pooleli, ainult nii on võimalik saada tõhus kaitse. India ehk Delta tüve vastu kaitsevad kõik Eestis kasutuses olevad vaktsiinid, sh ka AstraZeneca, aga eeldusel, et tehtud on mõlemad doosid. Kellel olid kõrvalnähud ja kahtlus, kas teist doosi teha, tasub nõu pidada arstiga. AstraZeneca puhul on teise doosi kõrvalnähud üldjuhul väiksemad, Pfizeri puhul vastupidi. Nii et poole kuuri pealt vaktsiini muutmine tuleb väga hoolega läbi kaaluda,» rõhutas Seer Postimehele saadetud kommentaaris.