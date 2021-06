Algas vastuvõtt Tartu Ülikooli

Ülikooli õppeprorektor Aune Valk leiab, et kõrgharidus on parim investeering, mida tulevikku silmas pidades teha. «Elus tervikuna ja sel aastal eriti on palju ebakindlust. Kooli lõpetamine ja uue valik lisab määramatust veelgi. Pole teada, kuidas läks lõpupingutus, kas soovitud erialale sisse saab ja kas see on üldse õige valik. Määramatust ei õnnestu elust kaotada, kuid saab arendada oskust sellega toime tulla. Ülikool on selleks suurepärane koht,» lisas Valk.

Sel suvel saavad tulevased üliõpilased valida kõrghariduse esimesel astmel 53 ja teisel astmel 56 õppekava vahel. Aune Valgu sõnul on ülikooli eelis erialade paljusus ning võimalus kombineerida erinevaid huvisid millegi praktilisega. «95 protsenti meie tudengitest on rahul, et valisid just selle ülikooli ja eriala,» lisas Valk.

Esimest korda võetakse vastu avaldusi kahe uue üheaastase õppemahuga eestikeelse magistriõppekava alusel õppima asumiseks. Kaasava hariduse õppekava on mõeldud töötavatele õpetajatele, tugispetsialistidele ja haridusasutuse juhtidele ning selle läbimisel omandatakse teadmised ja oskused selle kohta, kuidas toetada erinevate vajadustega õppijaid.

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava alusel on oodatud õppima keskastme juhid ja tippspetsialistid, kes otsivad erialakogukonna tuge digikeskkondades toimuva kommunikatsiooni seaduspärasuste mõtestamisel ning soovivad kogemuspõhist tagasisidet. Lisaks saab sellest aastast läbida psühholoogia bakalaureuseõpinguid päevaõppe kõrval taas ka sessioonõppes.

Kandideerimisavaldusi oodatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 30. juuni südaööni. Vajaduse korral saab avalduse ja lisadokumendid esitada tööpäeviti Tartu Ülikooli peahoones, Narva ja Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ning ülikooli Tallinna esinduses.

Sarnaselt eelmise aastaga saab tänavugi erandkorras kandideerida ka juhul, kui eelnevate õpingute lõpetamine on koroonapiirangute tõttu lükkunud augustikuusse. Sellisel juhul on vastuvõtuotsus esialgu tinglik ja üliõpilaseks arvatakse vastuvõetu vaid juhul, kui eelmised õpingud on lõpetatud hiljemalt 24. augustiks.