Postimees jookseb taas Tipust Topini

Postimehe tiim on jooksuüritusel stardis juba neljas kord ning neljandat korda lähevad starti Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap, Tartu Postimehe reporter Jüri Saar ja Postimehe assistent Airi Arrak. Teist korda on jooksurajal Postimehe reporter Ülle Harju ning debüüdi teevad Postimehe saatejuht Nele Kullerkupp, Postimehe peaanalüütik Jüri Järv, Postimehe spordireporter Jarmo Jagomägi, Kanal2 videostriimingu juht Andres Jakovlev, Tartu Postimehe reporter Lenel Karu ja Rocca Al Mare Apollo juhataja Rauno Libebenau.

«Tegemist on väsitava, kuid samas väga meeldejääva jooksuüritusega, mis on tihti palava ilma tõttu tõeline katsumus ja ka sel nädalavahetusel lubatakse kuuma ilma,» kommenteeris võistkonna kapten Aivar Reinap. «Samas saadavad emotsioonid kaaluvad kuhjaga üles pika teekonnaga kaasnevad raskused. Hea meel on, et sel aastal õnnestus Postimehest leida nii palju tublisid jooksjaid!»