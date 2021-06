Vangla peab vangile perekohtumiste piiramise eest valuraha maksma

Kaebaja viibis vahi all alates 2016. aasta 22. augustist kuni süüdimõistva kohtuotsuse jõustumiseni 2019. aasta 7. novembril.

2019. aasta 11. juunil tegi riigikohtu üldkogu ühes teises asjas otsuse, et pikaajalise kokkusaamise keeld eelvangistuses on põhiseadusega vastuolus, kuna piirab põhiseaduslikku õigust perekonnaelu puutumatusele ning tunnistas selle keelu kehtetuks.

Samas märkis riigikohus toona, et see otsus ei anna kõikidele vahistatutele piiranguteta pikaajalise kokkusaamise õigust pereliikmetega ning kehtiv kriminaalmenetluse seadustik võimaldab prokuratuuril ja kohtul keelata pikaajalist kokkusaamist, kui see võib kahjustada kriminaalmenetlust.