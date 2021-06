Saksa politsei eemaldas ohtliku veoki roolist raskes joobes Eesti juhi

Politseipatrull märkas, et Kosterstrassel sõitnud veoki haagis on lubatud neljast meetrist oluliselt kõrgem. Politsei peatas veoki kontrollimiseks. Veoautol oli Eesti ja haagisel Soome numbrimärk. Mõõtmisel selgus, et haagise kõrgus on 4,15 meetrit, teatas Bochumi politsei.