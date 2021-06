Eesti lühiuudised

Kallas: kokkuhoiukohtade otsimine on mõistlik

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) sõnas eile valitsuse pressikonverentsil, et võimalike kokkuhoiukohtade otsimine, olgugi et Eesti majanduskasv oli esimeses kvartalis 5,4 protsenti ja ühtlasi Euroopa tugevaim, on mõistlik mõte. «Viimase viie aasta jooksul on riigi kulud kasvanud üle 47 protsendi. Tulud ei ole järele tulnud. See on riigireform, mida on pikalt nõutud. Sellega me kindlasti jätkame. Eelarvekalender on paigas, ka praegused head uudised majandusprognoosi näol ei pane eelarvekalendrit selles osas kuidagi muutma, vaid saame teha otsuseid siis, kui nende otsuste aeg on,» lisas ta. PM