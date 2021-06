Maailmakongressi töö möödub karu pilgu all

Eesti Rahva Muuseumi peaukse ees lehviva 23 soome-ugri ja samojeedi rahva lippude alt läbi jalutades on hästi tunda, et vähemalt nendeks kolmeks päevaks on tegu kõigi soome-ugri rahvaste paigaga – ka nende omaga, kes ei saanud poliitiliste, viiruse- või muude piirangute tõttu 16.–18. juunil Tartus olla.