Hiidpalgaga Ulla Ilisson lahkub augustis haridus- ja noorteameti peadirektori kohalt

Ulla Ilissoni sõnul oli ameti loomise aasta tegus, ent nüüd on aeg liikuda edasi uute väljakutsete suunas. «Nelja erineva asutuse pinnalt ühtse ameti käivitamine ja toimiva meeskonna kokkupanek on olnud põnevad juhtimisülesanded. Mul on väga hea meel, et sain oma kogemustega anda panuse Eesti hariduse ja noorte heaks,» lisas Ilisson.