Punak: nürimeelselt rumal on liikluses õppetunde anda teisi ohtu pannes

Kõnealuses postituses, mille pildil olid jalgratturid kahes reas, küsiti, kas on raske võtta üksteise järgi. «Üldiselt ma austan rattureid, aga selline vaatepilt ajab harja punaseks ja üritan nii lähedalt mööda sõita, kui võimalik, et keegi saaks mingi toksu ära. Rõõm on kohe vaadata, kuidas nad selle peale tõllerdama hakkavad ja tõmbavad ritta ära nii nagu peab. Mitu sellist klouni hukkuma peab enne, kui aru saavad, et nii ei sõideta maanteel?»

FOTO: Facebooki kuvatõmmis

Maarja Punak võttis seepeale sotsiaalmeedias sõna ja meenutas, et ta on korra sõitnud linnas äärekivisse ning põlve marraskile kukkunud, sest mööduv auto ei arvestanud sellega, et tema peegel võib ratturit riivata. «Seega sellised ütlemised sotsiaalmeedias kriibivad valusalt mu hinge,» tõdes Punak.

«Kui teise liikluses osaleja käitumine on sobimatu või seadusevastane, siis teavita sellest häirekeskust helistades 112. Nürimeelselt rumal on hakata liikluses andma õppetunde selliselt, et oma käitumisega pannakse ohtu kellegi teise tervis või isegi elu. Ühegi rattaga kukkumise tagajärge ei saa eales ette ennustada,» nentis ta.