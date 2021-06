Harku järves levivad sinivetikad

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et täna saabus Harku järvest võetud proovi tulemus, mis näitab, et lisaks domineerivale ränivetikale ning arvukatele rohevetikatele, esineb proovis mõõdukalt ka potentsiaalselt toksilist sinivetikat. «Sinivetikate tõttu ei ole ujumine Harku järves soovitatav ja seetõttu on heisatud ka kollane lipp,» ütles Siljanov.