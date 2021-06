Siseministeerium: osade kuritegude lahendamine muutub võimatuks

Riigikohtu otsuse põhjal ei ole ei prokuratuuril ega ka kohtul õigust teha sideettevõtetele päringuid, et saada kuritegude uurimiseks telefonide kõneliikluse ja asukohaandmeid, mida talletatakse elektroonilise side seaduse alusel süüteomenetluse huvides.Tõendina tohib erandjuhul kasutada ainult andmeid, mis on välja küsitud enne Euroopa Kohtu eelmise aasta 6. oktoobri otsust kohtuasjas La Quadrature du Net. Otsuse järgi tohib politsei aga endiselt küsida sideettevõttelt telefoninumbri omaniku nime.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri Veiko Kommusaare hinnangul võib riigikohtu otsus avaldada märkimisväärset mõju sideandmete pärimisele kriminaalmenetlustes. Aga kas ja millises ulatuses on edaspidi sideandmete pärimine õiguspärane, vajab riigisiseselt analüüsi. Ometi nendib Kommusaar, et kuritegude toimepanemisel kasutatakse aina enam sidevahendeid. «Sideandmed on paljudel juhtudel olnud asendamatuks vahendiks kuritegude lahendamisel, mistõttu võib riigikohtu otsuse mõjul muutuda selliste kuritegude lahendamine märgatavalt keerulisemaks või isegi võimatuks,» põhjendas ta.