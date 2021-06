Eestisse on viimasel ajal jõudnud palju Kesk-Aasiast pärit tööjõudu

Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse politseikapten Emeri Põld ütles, et viimased pool aastat on politseile muret valmistanud Kesk-Aasiast, näiteks Usbekistanist tulnud töölised. Põld lisas, et tegemist on just viimasele ajale omase suundumusega. Kesk-Aasiast tulnud tööjõu hulk hakkas kasvama eelmisel aastal, seevastu 2018. aastal oli sealt pärit tööjõudu Eestimaal väga vähe.