Huumorigalerii avanes karikatuuridega tugitoolispordist

Eesti Huumoriliidu esimees Andrus Tamm ütles, et kui Eesti Huumorimuuseum tegutseb Purku külas Raplamaal juba üle viie aasta, siis pealinn on olnud seni vaeslapse rollis - visuaalsest huumorist on Tallinnas osa saadud enamjaolt vanalinna päevade raames huumoriliidu korraldatud rahvusvaheliste karikatuurinäituste vahendusel.

«Nüüd avaneb paljudel karikatuurisõpradel võimalus külastada karikatuurinäituseid püsivalt ka pealinnas,» märkis Tamm.

Ta lisas, et hoolimata koroonakriisist on paljudel inimestel huumorimeel siiski veel säilinud ja ka sporti tehakse, mistõttu on väikese kokkulangemise tõttu selleaastaste olümpiamängudega Tokios Tallinna Huumorigalerii avanäituseks karikaturist Priit Koppeli karikatuurinäitus «Tugitoolisport».

Koppel, kelle karikatuuridest saavad igal laupäeval osa näiteks maakonnalehe Virumaa Teataja lugejad ütles, et peamiselt peetakse tugitoolispordist rääkides seda istumiseks ja televiisori vaatamiseks.

«Tahan käesoleva näitusega näidata, et väga edukalt võib nii tugitoolis kui ka tugitooliga teha nn tõelist sporti,» rääkis ta. «Kuna Venemaal, Hispaanias ja paljudes muudes riikides ei ole sellist väljendit nagu tugitoolisport, siis seal kasutatakse terminit diivanisport. Seega ei ole karikatuurnäitusel olevad pildid vaid tugitoolidest vaid ka diivanitest, kiiktoolidest, taburettidest jne, kus traditsiooniliselt saab istuda ja vaadata televiisorit.»

Karikaturist lisas, et antud näitust vaadates on seda vaja võtta ühtse pildijadana, mitte pelgalt vaadata igat pilti eraldi, kuna tegemist on ühtse teemaga – sport.