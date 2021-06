Häirekeskusele on laekunud juba mitmeid kõnesid autosse jäetud loomadest

Päikeselised ja palavad ilmad toovad kaasa lisaohud, millega tuleb arvestada. Näiteks ei tohiks jätta lapsi või loomi palavasse sõidukisse, sest see võib väga lühikese ajaga muutuda nende tervisele ohtlikuks, tuletab häirekeskus meelde.

Häirekeskuse 112 teenuse juhi Heiko Leesmenti sõnul on inimeste teadlikkus probleemist ja tähelepanelikkus õnneks suurenenud. «See on väga positiivne, et inimesed helistavad numbrile 112, kui nad märkavad kuuma sõidukisse jäetud lapsi või lemmikloomi. Kindlasti tulekski häirekeskusele helistada, kui lapsevanemat või looma omanikku kohapeal ise ei suudeta leida ja auto juurde kutsuda,» rääkis ta.

Ühise nimetajana saab juhtumite puhul välja tuua selle, et inimesed alahindasid aja pikkust, mis sõidukist eemal viibiti. Päikese käes parkiva sõiduki temperatuur tõuseb väga kiiresti ja muutub kiiresti lapsele või loomale ebamugavaks.

Probleem palavates sõidukites vaevlevatest loomadest ja lastest tõstatub igal aastal kuumade ilmadega ja enamasti on inimeste vabanduseks see, et käidi vaid korra poes. Aeg on siiski veninud oluliselt pikemaks ja hädas laps või lemmikloom on püüdnud möödujate tähelepanu. «Me ei tea kunagi, mis võib meie kohest naasmist sõiduki juurde mõjutada. Kuna temperatuur tõuseb sõidukis väga kiiresti, siis igasuguste riskide võtmine ja oma lapse või lemmiklooma tervise ohtu panemine on vastutustundetu,» pani Leesment inimeste südamele.

Kindlasti ei suuda piisavalt vajalikku jahutust tagada praokile jäetud aken. «Sellised olukorrad tuleks lahendada nii, et lapsi ega lemmikloomi ei jäeta autosse mingil juhul üksinda,» ütles Leesment.

Häirekeskusesse on laekunud juba mitmeid teateid

Viimastel nädalatel on häirekeskus vastu võetud mitmeid teateid, kus sõidukis on olnud koerad, keda ohustas ülekuumenemine.

Kolmapäeval helistas hädaabinumbrile murelik inimene, kes teatas, et Kuressaares on palavas autos kaks koera juba kaks tundi kinni - omanik viibis kohvikus.

7. juunil teatati hädaabinumbrile, et Tallinnas Stroomi ranna parklas piinleb koer kuumas autos.

8. juunil said häirekeskuse töötajad mureliku kõne inimeselt, kes otsis abi kinnisele rõdule päikese kätte jäetud koerale.

Jõhvist tuli teade reedel, et kaubanduskeskuse parkla autos on koer kuumas autos, analoogne teade laekus ka Tartust 11. juunil.