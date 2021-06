Presidendi kõne valmistas orkestrantidele tuska

President lausus oma kõnes muu hulgas, et iga euro, mis kaitseväe eelarvest kulub otseseks lahingutegevuseks mittevajalike kulude, n-ö sümbolväärtusega ettevõtmiste alla, on raha, mida reservüksustele, nende varustusele ja moonavarudele enam ei jagu.

Kaitseväe orkestri koondamisele, ühendamisele ja ümberkorraldamisele pühendatud Facebooki lehe postituses vastati selle peale: «Kujutage ette, et ülemus, kellele te olete väärikalt aastaid tööd teinud, räägib teist kõigi ees avalikult kui millestki mittevajalikust, kiidab heaks teile serveeritud koondamisotsuse ja istub seejärel esiritta, et vaadata, kuidas te alandlikult seda tööd ikka edasi teete, kuniks on lubatud. Ja seda kõike ilma nii eelnevalt kui järgnevalt teie poole otse pöördumata.»