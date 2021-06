Politseile laekus nädalavahetusel pea 200 teadet öörahu rikkumistest

Kuigi paljudel on puhkuste aeg, tasub politsei teatel meeles pidada, et kõigile vali muusika ei meeldi. «Samuti on viisakas teised häirivad tööd päevasel ajal ära teha. Näiteks kui muru niitmine müra põhjustab, ei tasu sellega varahommikul või hilisõhtul tegeleda. Sama kehtib ka mürarikaste remonditööde osas,» kirjutas PPA sotsiaalmeedias.