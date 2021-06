Eesti magistritöö Estonia hukust kerkis Rootsis tähelepanu keskpunkti

Allveeuuringu eesmärk on Rootsi ohutusjuurdluse keskuse teatel vrakis leitud aukude uurimise ettevalmistamine ning sõit kohapeale leiab aset 8.–18. juulini. Lindströmi sõnul on esindajate valik laevale usaldatud omasteühingu SEA juhatuse esimehele Lennart Berglundile. Ta protestib selle vastu, et SEA, mille esindajad on ähvardanud neist erineval arvamusel olevaid omakseid, püüab nüüd esindada ainsana kõiki hukkunute omakseid.