Kahaneva toetusega Keskerakond tunneb end üsna enesekindlalt

Kuigi Keskerakonna toetus on langenud, ütles erakonna esimees Jüri Ratas end uskuvat, et just nimelt Keskerakonnal on kõige stabiilsem toetajaskond ning et konkurentide toetus pöörab peatselt langusse.

Hoolimata lubadustest ja suurtest plaanidest, on valijate toetus Keskerakonnale viimase Norstati ja Turu-Uuringute AS küsitluse järgi langenud. Toetuse poolest kolmandaks langenud Keskerakonnast on möödunud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, populaarseim on küsitluste järgi endiselt Reformierakond. «Ma usun, et kui 2017. aastal võitis Keskerakond kohalikud valimised üle Eesti, siis ma arvan, et oleme täna samal kursil,» sõnas Ratas ja lisas, et erakonna kasuks räägivad tugevad ja selged sõnumid. Tema sõnul on Keskerakond tänavu stabiilseima toetajaskonnaga partei.