«Lepitamisstrateegia on see, et järgitakse erakonna põhikirja, väärtusi, põhialuseid, mis me oleme üldkogudel heaks kiitnud. See ongi parim lepitus, kui lähtume nendest põhimõtetest ja jääme neile kindlaks,» sõnas Helir-Valdor Seeder.